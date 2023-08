Offerte voli da Catania: biglietti a 20 euro con Wizz Air e Volotea

Offerte voli da Catania: al via a promozioni con Wizz Air e Volotea per partire da Catania o per raggiungere la città etnea.

Offerte voli da Catania: la fine dell’estate è ormai vicina, ma non tutti hanno ancora goduto delle proprie ferie. Infatti, molti preferiscono il periodo successivo all’alta stagione, per ragioni economiche o semplicemente perché c’è meno confusione in giro. A tal proposito, sono in arrivo ottime notizie per coloro i quali vorrebbero organizzare le proprie vacanze nei prossimi mesi o ricavarsi una breve parentesi di riposo dallo studio e dal lavoro.

Infatti, sia Wizz Air che Volotea hanno lanciato delle promozioni con biglietti aerei a circa 20 euro. Ecco quali sono le offerte partendo da Catania o per rientrare nella città etnea.

Offerte voli Catania: Wizz Air

Iniziando dalle offerte voli dalla città di Catania di Wizz Air, come anticipato sono diverse le combinazioni che permettono di spendere intorno ai 20 euro. Per esempio, con soli 18 euro è possibile viaggiare da Verona e Venezia verso Catania a settembre. Mentre da Torino, Bologna e Milano si può raggiungere la città etnea con soli 22 euro.

Allo stesso modo, da Catania si segnalano voli in partenza per Verona a 20 euro, per Venezia a 22 euro e per Bologna a 25 euro. Inoltre, spendendo intorno ai 30 euro è possibile raggiungere da Catania sia Tirana che Abu Dhabi e Sofia. E ancora, per la Grecia, offerte voli dalla città etnea per Santorini, Mykonos e Iraklion, sempre spendendo intorno ai 20 euro. Infine, grandi offerte sono i voli da Catania per Riad a 18 euro e Malta a 14 euro.

Volotea: offerte voli da Catania

Anche Volotea sta proponendo al momento diverse offerte voli dalla città di Catania. Per esempio, si segnalano biglietti a 24 euro per diverse tratte in partenza dalla città etnea. Nello specifico, è il caso di Olbia, Verona, Ancona e Firenze.

Inoltre, spendendo intorno ai 30 euro è possibile raggiungere da Catania località come Lourdes e Tolosa.

Volotea: offerte voli per Catania

Infine, Volotea propone biglietti intorno ai 20 euro anche per raggiungere la città di Catania. Nello specifico, è possibile trovare dei biglietti a 24 euro per Catania partendo da Verona, Firenze, Ancona e Olbia. Inoltre, spendendo meno di 30 euro si può volare da Tolosa, Nantes e Lourdes per Catania.