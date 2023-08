Aeroporto di Catania: quanti voli partono al giorno?

Le informazioni sul numero di voli in partenza dall'Aeroporto di Catania, sul numero di Terminal a disposizione e sulle destinazioni raggiungibili.

Non è stata un’estate semplice per l’Aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania, martoriato dall’incendio che ha colpito il Terminal A il 16 luglio scorso e che ha dato vita ad una chiusura prolungata provocando non pochi disagi. E come se non bastasse, il 14 agosto anche l’Etna ha complicato la vita allo scalo etneo, con eruzione e successiva caduta di cenere vulcanica.

Ora, la situazione è tornata alla normalità. Ma quanti voli partono al giorno da Fontanarossa? E quali sono, generalmente, quelli dal Terminal A o dal Terminal C?

Quanti voli partono da Catania al giorno?

In base alle informazioni disponibili, la media dei voli che partono dall’aeroporto di Catania quotidianamente è di 103.

Quali voli partono dall’Aeroporto di Catania?

Lo scalo etneo è un aeroporto internazionale e, oltre a raggiungere gli altri scali italiani, da Fontanarossa è possibile viaggiare verso importanti mete all’estero e anche fuori dall’Europa. Da poco, infatti, è possibile viaggiare verso Dubai, partendo dal “Vincenzo Bellini” di Catania.

Quanti Terminal ci sono all’Aeroporto di Catania?

La chiusura del Terminal A del mese di luglio ha causato un sovraffollamento al Terminal C, a cui si sono dovute aggiungere delle tensostrutture per ampliarlo e per alleggerire il carico. L’Aeroporto di Catania dispone, quindi, di 2 Terminal, indicati con la lettera A e con la lettera C.

Quali voli partono dal Terminal C di Catania?

Secondo le informazioni reperite, i voli in partenza dal Terminal C sono quelli di Easyjet diretti a Milano Malpensa, Venezia e Napoli (in Italia) e quelli diretti verso destinazioni UE in area Schengen come Amsterdam, Berlino, Bordeaux, Lione, Nizza e Parigi.