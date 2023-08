In arrivo in Italia il nuovo film di Miyazaki: data e trama

Il nuovo film di Hayao Miyazaki uscirà anche in Italia, è ufficiale: tutti i dettagli sulla data di uscita e sulla trama.

Uscirà anche in Italia il nuovo film di Hayao Miyazaki: la notizia è ufficiale ed è arrivata direttamente da Lucky Red. Il regista, maestro dell’animazione, è noto in tutto il mondo per i suoi film realizzati in collaborazione con lo Studio Ghibli. Ecco tutti i dettagli riguardo l’uscita del nuovo film di Miyazaki in Italia e della trama della pellicola.

Nuovo film Miyazaki: data di uscita

Si intitolerà “Il Ragazzo e l’Airone” il nuovo film in arrivo in Italia realizzato dal regista giapponese Hayao Miyazaki. In particolare, la data di uscita italiana comunicata da Lucky Red non corrisponderà con quella giapponese. Infatti, nelle sale dei cinema in Giappone, il film è stato disponibile per gli spettatori già a partire dal 14 luglio scorso. Invece, in Italia sarà disponibile a partire dall’anno nuovo, vale a dire dal 1° gennaio 2024.

“Il Ragazzo e l’Airone” ha ottenuto un successo enorme in patria, permettendo di superare gli 11 milioni di dollari solo nel primo weekend dall’uscita nelle sale cinematografiche. Questo dato segna un vero e proprio record per lo Studio Ghibli, considerando che il nuovo film ha superato tutte le vendite delle pellicole precedenti. Basti pensare che, a poco più di un mese dall’uscita, il film ha ottenuto ben 45 milioni di dollari in Giappone.

La trama de “Il Ragazzo e l’Airone”

In molti sono interessati e incuriositi dalla trama del nuovo film di Hayao Miyazaki, i cui film sono sempre particolarmente poetici e fantasiosi. In questo caso, “Il Ragazzo e l’Airone” racconta la storia di un giovane che si trasferisce in campagna con il padre che ha sposato la sorella della defunta moglie, morta in un incendio. La vicenda è ambientata durante la Seconda Guerra mondiale e ha dei tratti autobiografici, considerando che anche la famiglia del regista fu costretta a spostarsi in campagna per evitare i pericoli della guerra.

Tuttavia, un giorno il ragazzo incontra un airone parlante che lo informa del fatto che la madre è ancora viva ed è prigioniera in una torre. A questo punto inizierà il viaggio fantastico del giovane verso un mondo magico.