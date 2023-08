Stasera in TV: in onda “Prova a Prendermi” e “Matrix Revolutions”

Ecco i consigli della redazione di LiveUnict su quali film vedere stasera in TV.

Se i cinema Catania sono difficili da raggiungere, il piccolo schermo offre ottime alternative, con dei film interessanti da non perdere. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Prova a prendermi [Canale 27, ore 21:10]: Il film è basato sulla vera storia di Frank Abagnale Jr., interpretato da Leonardo DiCaprio, un giovane genio truffatore che ha commesso una serie di frodi e falsificazioni identitarie negli anni ’60. La trama segue le avventure di Frank Abagnale Jr. mentre evade dalle autorità e dalle indagini dell’agente dell’FBI Carl Hanratty, interpretato da Tom Hanks. Frank Abagnale è un maestro della falsificazione e dell’inganno, in grado di assumere identità diverse, tra cui quella di un pilota di linea, un dottore e un avvocato, tutto questo prima di compiere appena 21 anni.

Matrix Revolutions [Mediaset 20, ore 21:04]: La trama si sviluppa nel contesto di una guerra in corso tra le macchine e l’ultima città umana rimasta, Zion. Neo (interpretato da Keanu Reeves), Trinity (interpretata da Carrie-Anne Moss) e Morpheus (interpretato da Laurence Fishburne) si stanno preparando per affrontare il nemico finale, l’Agente Smith (interpretato da Hugo Weaving), il quale ha ottenuto una sorta di indipendenza e minaccia sia il mondo delle macchine che quello umano. Nel frattempo, Neo cerca di capire il suo ruolo profetico come l’El eletto, colui che può cambiare l’equilibrio tra il mondo reale e la Matrix.

Air Force One [Rete 4, ore 21:25]: La trama ruota attorno al presidente degli Stati Uniti d’America, interpretato da Harrison Ford, e alla situazione di crisi che si verifica quando l’aereo presidenziale, l’Air Force One, viene dirottato da un gruppo di terroristi.