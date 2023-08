Stasera in TV: in onda “Tutti lo sanno ” e “I corti”

Troppo caldo per raggiungere un Cinema Catania? Ecco i consigli su film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in TV.

Tutti lo sanno [Rai3, ore 21:20]: Laura vive in Argentina con i suoi figli, al ritorno in Spagna in occasione del matrimonio della sorella, sorgeranno segreti e rancori che metteranno in crisi tutta la famiglia.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto [Rete4, ore 21.25]: Raffaella, moglie di un ricco industriale, conosce e si prende gioco di Gennarino, il nocchiere. Ma i due si ritroveranno naufraghi in un isola deserta.

I corti [Nove, ore 21:25]: Uno dei più famosi spettacoli di Aldo, Giovanni e Giacomo tra battute e scene esilaranti.