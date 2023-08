Stasera in tv: in onda “Gremlins 2” e “Adèle e l’enigma del faraone”

Se raggiungere i cinema Catania non è possibile a causa delle alte temperature di oggi, di seguito alcune alternative di film da guardare a casa.

Cinema Catania difficili da raggiungere con questo caldo? Di seguito alcuni esempi di film da vedere stasera in tv senza il bisogno di uscire da casa.

Press play – La musica della nostra vita [Rai 1, ore 21.25]: Laura conosce Harrison ed è subito amore, ma la loro storia finisce tragicamente con la morte di lui, causata da un incidente stradale. Anni dopo, Laura ritrova un’audiocassetta creata insieme ad Harrison e viene catapultata indietro nel tempo, quando per la prima volta, ascolta le canzoni della cassetta insieme al suo ragazzo.

Atletica leggera – Mondiali Budapest 2023 [Rai 2, ore 21.00]: Quinta giornata dei mondiali di atletica leggera a Budapest.

Gremlins 2 – La nuova stirpe [Canale 27, ore 21.10]: Billy e Kate si trasferiscono a New York e arriva da loro anche uno strano animaletto che ha curiose regole di vita: non può stare alla luce del sole, non può mangiare dopo la mezzanotte e, soprattutto non deve entrare a contatto con l’acqua.

Adèle e l’enigma del faraone [Iris, pre 21.00]: Adèle è un’intrepida scrittrice e giornalista parigina dell’inizio del ‘900 che si reca in Egitto per recuperare la mummia di Patmosis, medico personale di Ramses II dalle conoscenze illimitate. Il suo scopo è quello di riportare in vita la mummia con l’aiuto di Esperandieu e salvare Agathe, sua gemella minore.