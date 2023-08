“La Buona Novella” di De André in siciliano: in concerto riadattamento dell’album

"La Buona Novella" di De André diventa in siciliano e sarà possibile ascoltare gli adattamenti in concerto. Ecco quando e dove.

Un riadattamento in siciliano del celebre album di Fabrizio De André, “La Buona Novella”. È quanto realizzato dal cantautore Francesco Giunta e che sarà in concerto come evento di chiusura del Segesta teatro festival 2023. Domenica 27 agosto, al teatro antico del Parco archeologico di Segesta, a Trapani, sarà, infatti, possibile assistere, in anteprima assoluta, al concerto. Da cantate tratte dai Vangeli apocrifi, fino a “Cantico dei drogati” e altri brani contenuti all’interno dell’album, chi assisterà al concerto, potrà ascoltare questi adattamenti fatti in siciliano.

L’ evento beneficerà della “complicità” della Fondazione Fabrizio De André Onlus grazie alla presenza di Dori Ghezzi, che ha definito il riadattamento “un atto d’amore”, e di Arnaldo Bolsi in rappresentanza della Fondazione.

La partitura è affidata a un organico al femminile e che, per questa occasione, ospiterà al suo interno, per la direzione e le percussioni, il musicista romano Alberto Laruccia, autore del nuovo allestimento musicale.