Salmo, annullati i concerti in Sicilia: come chiedere il rimborso

Salmo, concerti annullati per il cantante originario di Olbia: come chiedere il rimborso dei biglietti acquistati.

Salmo, annullati i concerti in Sicilia: sono stati cancellati definitivamente le prossime tappe del tour di Salmo. Infatti, non saranno svolti i concerti che il cantante di Olbia aveva programmato per il resto dell’estate.

Già in precedenza alcune date erano state posticipate: l’infortunio del cantante avvenuto alla fine del mese di luglio. Proprio alla fine del mese scorso, Salmo ha avuto un incidente con una porta di vetro. Per questa ragione, è stato necessario rimandare alcune tappe del suo tour, comprese quelle del 28 luglio a Palermo e del 29 a Catania.

Tuttavia, questa volta Salmo stesso ha annunciato tramite un post su Instagram di non stare bene. “Ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso, Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi” ha scritto il cantante di Olbia. A tal proposito, Vivo Concerti ha comunicato che, per motivi di salute del cantante, il quale necessita di riposo forzato e cure, i concerti dal 18 agosto al 2 settembre saranno cancellati. Ciò significa che sono comprese le nuove date previste sia per Palermo che per Catania: infatti, Salmo si sarebbe dovuto esibire il 31 agosto nel capoluogo di regione e il 2 settembre a Catania.

Rimangono invece confermati gli appuntamenti dell’8 settembre a Sondrio, del 10 settembre a Firenze e del 23 a Milano.

Salmo, concerti annullati: come chiedere il rimborso

Una volta confermata la cancellazione del concerto, non resta che chiedere il rimborso del biglietto acquistato. A tal proposito, Vivo Concerti sta provvedendo ad aggiornare la pagina con le informazioni necessarie per poter ottenere il rimborso. Secondo quanto riportato al momento, per Palermo si potrà richiedere il rimborso sul sito del circuito d’acquisto entro l’8 settembre 2023.

In merito alla tappa di Catania, gli organizzatori rendono noto che la richiesta del rimborso dovrà avvenire entro venerdì 1 settembre 2023 nei punti dove è stato acquistato il biglietto.