Sicilia, nuovo incidente sul lavoro: uomo muore folgorato

La vittima era un volontario della protezione civile, morto folgorato da una scarica elettrica. I dettagli della vicenda.

Si parla ancora di incidenti sul lavoro: questa volta la vittima aveva 59 anni e si chiamava Vittorio Zangari. L’uomo era un volontario della protezione civile nel comune di Vittoria, conosciuto e stimato da tutti; descritto da molti come un uomo generoso, altruista e di buon cuore.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire: per l’uomo, che è stato colpito da una potente scarica elettrica mentre era impegnato nel sistemare un attrezzo, non c’è stato scampo. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare nulla per salvare Zangari. L’uomo lascia la madre, la moglie e due figlie.

Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello ha dato la notizia nella sua pagina Facebook: “Per la nostra comunità e per il mondo del volontariato è un’enorme perdita”.