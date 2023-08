Rocco Hunt in concerto alla Villa Bellini per il Catania Summer Fest: ecco la possibile scaletta dell'evento.

Rocco Hunt sarà protagonista sul palco di Villa Bellini oggi, giovedì 17 agosto alle ore 21, nell’ambito della rassegna Catania Summer Fest promossa dal Comune. Attesi migliaia di fan per l’esibizione del ventottenne campano, vincitore del Festival di Sanremo 2014 sezione “Nuove proposte” con “Nu juorno buono”, insignito dei Premi Emanuele Luzzati e Assomusica e apprezzato al Sanremo 2016 con “Wake Up”.

Rocco Hunt a Catania: la scaletta del concerto

Accompagnato dalla sua band formata da Valerio Nazo (DJ), Alessio Busanca (tastiere), Gianluca Brugnano (batteria), l’artista promette di far cantare e ballare il pubblico con una scaletta che spazierà dai suoi brani di repertorio alle più recenti hit multiplatino.

Una probabile scaletta del concerto alla Villa Bellini è la seguente:

Mai Più

Nun Se Ne Va

Ti Volevo Dedicare

Maledetto Sud

Street Life

Che me chiamme a fa

Nisciun

Caramello

Buonanotte Amò

Se Tornerai

Discofunk

A vit senz e tè

Nun Me Vuò Bene Cchiu

Libertà

Grande Bugia

Un bacio all’improvviso

A un passo dalla luna

Nun È Giusto

Benvenuti In Italy

Cuore Rotto (Nfam’ Version)

Ngopp A Luna

L’artista ha seguito questa lista in un suo recente concerto a Napoli quindi potrebbe apportare qualche cambiamento. Di sicuro non mancheranno sorprese, inediti e l’ultimo singolo “Non litighiamo più”, stabile nella top 50 di Spotify.

Per la data catanese, organizzata da Sotto il vulcano Fest di PuntoeacapoConcerti, è prevista la chiusura anticipata di Villa Bellini alle 15, l’apertura del botteghino alle 18.30 con ingresso da via Argentina (da via Sant’Euplio), ingresso posto unico invece da via della Posta (via Sant’Euplio).