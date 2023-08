Tananai incanta Catania: “Tango” cantata alla Villa Bellini [VIDEO]

Tananai incanta Catania: al concerto del cantante milanese, il pubblico in visibilio canta la canzone portata a Sanremo "Tango".

Il concerto di Tananai alla Villa Bellini di Catania è stato un successone: il giovane cantante milanese ha incantato il pubblico etneo cantando tutti i suoi più grandi successi. Tra canzoni elettroniche, musica tutta da ballare e ballad più romantiche, la musica di Tananai ha riempito il centro cittadino di Catania.

Ad aprire il concerto, il giovane cantante Rondine, che ha scaldato il pubblico con le sue canzoni. Poi, è entrato sul palco Tananai, atteso dal pubblico: dopo lo start con “Quelli come noi” e una serie dei più grandi successi del cantante, si è arrivati a “Sesso occasionale” durante il quale ha ballato tutto il pubblico della Villa Bellini. Infine, il concerto non poteva che chiudersi con la canzone che tutti attendevano: “Tango”, diventata virale da Sanremo 2023 in poi. Ecco la conclusione del concerto nei video inviati da Manuel Gubernale.