Incidente in Sicilia, scontro tra due auto: traffico in tilt

Ancora un incidente tra due auto sulle strade siciliane: si registrano code e traffico in tilt nell'area interessata.

Mattinata intensa sulle strade siciliane: infatti, si è verificato un nuovo incidente dopo quello avvenuto questa mattina sulla A19. In particolare, questa volta l’area coinvolta è stata la Strada Statale 117 Bis Gela-Catania.

Secondo quanto riportato, due auto si sarebbero scontrate tra di loro e una si sarebbe persino ribaltata in seguito al forte impatto. Nello specifico, l’incidente sarebbe avvenuto nei pressi di Ponte Olivo, vicino l’ingresso alla città di Gela. Si indaga sulla dinamica dell’evento, per avere maggiori dettagli su come si sono svolti i fatti.

Non è ancora chiaro cosa possa aver provocato l’incidente, così come la dinamica dell’impatto. Nel frattempo, si segnalano importanti rallentamenti alla viabilità, dato che in seguito all’incidente il traffico è andato in tilt.