Sicilia, ritrovato il corpo senza vita di un 17enne: era stato dato per disperso

Il corpo è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria e riconosciuto questa mattina dal fratello.

È stato recuperato il corpo privo di vita del ragazzo dato per disperso nella giornata di ieri, nel mare di Scoglitti, in provincia di Ragusa. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei Vigli del fuoco di Reggio Calabria, che avevano iniziato le ricerche per dare cambio ai colleghi di Catania.

Il corpo, per via della forte corrente e del mare agitato, è stato trascinato a circa 200 metri dalla battigia nella zona di ponente dei pressi della cittadella marinara. Le ricerche erano iniziate ieri intorno alle 17:30, attraverso mezzi navali e aerei della guardia costiera e alla ricerca si erano uniti anche vigili del fuoco, polizia di stato e ambulanza. Si tratta di un ragazzo di origini tunisine, di 17 anni; il suo corpo è stato riconosciuto stamani dal fratello.