Sicilia, perde reddito di cittadinanza e minaccia di dare fuoco alla stanza del sindaco

Il fatto è avvenuto in Sicilia, dove un uomo, dopo aver ricevuto la notizia di non percepire più il Rdc, ha fatto irruzione minacciando il sindaco.

Aveva appena ricevuto la notizia che non avrebbe più ricevuto il reddito di cittadinanza e per questo motivo un uomo di 60 anni a Terrasini, nel Palermitano, ha fatto irruzione in casa del sindaco cospargendola di benzina e minacciando di volere dare fuoco a tutto.

Sono stati attimi di grande paura, il segretario generale Cristofaro Ricupati ha cercato di dialogare con l’uomo, ma è stato essenziale l’intervento del presidente del consiglio comunale tale Marcello Maniaci a convincere l’uomo a non fare quel gesto; successivamente sono arrivati sul posto i carabinieri e l’ambulanza.