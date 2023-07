Vinti oltre 160mila euro in Sicilia: i comuni baciati dalla fortuna

In Sicilia sono stati vinti 21mila euro in un comune di provincia di Catania: ancora una volta l'Isola baciata dalla fortuna.

Ancora una volta la Sicilia è stata baciata dalla fortuna: infatti, secondo quanto riportato da Agripronews, in Sicilia si è registrata una nuova consistente vincita. In particolare, la vincita riguarda il gioco del Lotto ed è avvenuta a Grammichele, comune in provincia di Catania. Stando a quanto riportato, la vincita è stata di oltre 21 mila euro.

Tuttavia, non si tratta dell’unica vincita che ha interessato la Sicilia. Infatti, proprio negli scorsi giorni sono stati vinti oltre 140mila euro nell’Isola. La vittoria più consistente è arrivata proprio nel capoluogo di regione, a Palermo, dove sono stati vinti 126.750 euro. Inoltre, sempre nella stessa provincia, a Trabia (PA) si è registrata una vittoria al lotto pari a 12.500 euro.