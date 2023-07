Catania, ultimati lavori di riqualificazione in città: le aree coinvolte

Il Comune di Catania ha reso noto che sono stati completati i lavori di manutenzione stradale in alcune zone della città.

Proseguono i lavori di riqualificazione nella città di Catania: in particolare, il Comune ha reso noto che sono state completate le operazioni relativa al manto stradale in viale Biagio Pecorino e viale San Teodoro nel quartiere Librino. Questi ultimi erano stati iniziati mercoledì e giovedì scorsi a traffico aperto. A completamento dell’opera, rimane da ultimare la segnaletica orizzontale, i cui lavori sono previsti dopo la stabilizzazione del tappeto d’usura.

“Abbiamo raccolto diverse segnalazioni dei cittadini – ha dichiarato l’assessore alle Manutenzioni Giovanni Petralia, coordinatore dei lavori – e avviato e realizzato in breve tempo i lavori mantenendo l’apertura al traffico per cercare di alleviare i disagi alla circolazione. Gli interventi si sono resi necessari soprattutto per tratti stradali dissestati e per l’asfalto divenuto sdrucciolevole“.

Si tratta di interventi disposti da sindaco di Catania, Enrico Trantino, finanziati con fondi comunali per un importo a base asta di 83.722,53 euro, e la ditta appaltatrice è stata Eurostrade srl.