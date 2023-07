Brucia la Sicilia, nuovo incendio nell’Isola: le zone coinvolte

Nuovo incendio in Sicilia: continuano a bruciare alcune zone dell'Isola anche a causa delle alte temperature. Le aree coinvolte dal rogo.

Continua a bruciare la Sicilia: con le alte temperature portate dall’estate, gli incendi sono purtroppo frequenti nell’Isola in questo periodo. A tal proposito, già ieri la zona dell’Agrigentino è stata duramente colpita da vari roghi. Adesso, un nuovo incendio si è sviluppato proprio nella stessa zona dell’Isola.

Secondo quanto riportato, a bruciare questa volta è la macchia Mediterranea della diga Furone, in territorio di Naro (AG). A lavoro un canadair, che sta cercando di circoscrivere il vasto fronte. Si tratta di un Falco 6, coadiuvato dal supporto dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e gli uomini della Forestale che stanno dirigendo le operazioni di spegnimento.

Come anticipato, l’incendio di Naro si verifica subito dopo altri due roghi avvenuti ieri nella stessa provincia. Si tratta di un incendio divampato ieri pomeriggio nel centro storico di Sciacca e di un altro rogo che ha interessato il territorio di Licata. Complici il caldo e il vento di scirocco, gli incendi non impiegano molto tempo a divampare. Inoltre, rimane necessario mantenere alta l’attenzione, anche considerando l’allerta per rischio incendi diramata dalla Protezione Civile nei giorni precedenti, ma anche per oggi e per domani.