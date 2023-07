“Indiana Jones and the Dial of Destiny”: nel cast un attore catanese

Nel cast del nuovo film "Indiana Jones and the Dial of Destiny" c'è anche un attore catanese: ecco chi è.

Nelle sale cinematografiche di tutta Italia è uscito il film “Indiana Jones and the Dial of Destiny“. Tra i protagonisti dell’opera, nel ruolo dell’assistente di Archimede (che incontra Indiana Jones nel 214 a.c.), c’è un attore catanese: è Edoardo Strano, nato a Catania il 18 agosto 1993.

Dopo aver frequentato il liceo classico, il giovane ha frequentato l’Università di Catania. Edoardo ha avvertito una sensibilità per la recitazione sin da piccolo: ciò lo ha portato a partecipare al “Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani”, organizzato dall’INDA.

Ha iniziato a recitare a teatro con l’Orchestra dell’Istituto Vincenzo Bellini di Catania (“Bellini allo specchio”) e in uno spettacolo itinerante nei luoghi narrati da Verga (“Romanzo verghiano”). Poi ha esordito sul grande schermo interpretando “Padre battesimo” ne “Il traditore” di Marco Bellocchio (2019) recitando con Pierfrancesco Favino. Successivamente è stato diretto da Paolo Taviani nell’opera “Leonora addio” (2022).

In “Indiana Jones and the Dial of Destiny“, diretto da James Mangold e presentato in anteprima mondiale al Festival de Cannes e in anteprima italiana al Taormina Film Fest, l’attore ha condiviso il set con Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge.