Stasera in TV: in onda “Il regno” e “Predators”

Troppo caldo per uscire la sera e recarsi presso un cinema Catania? Come di consueto la redazione di LiveUnict consiglia i film da non perdere stasera a casa dal piccolo schermo.

Il regno [Rai 2- 21:20]: Giacomo viene rinnegato dal padre all’età di 12 anni e vive in esilio. Alla morte dell’adulto, dopo trent’anni, viene contattato per partecipare al funerale e impreviste circostanze si susseguono.

Predators [Rai 4- 21:20]: Assassini mercenari, provenienti dalla Yakuza e dal carcerati, capaci di uccidere a sangue freddo, vengono condotti su un pianeta ostile. Una volta arrivati, capiscono di essere stati rapiti e scelti come prede per una nuova razza di predatori alieni. Sarà una battaglia estrema per la sopravvivenza

Doomsday [Mediaset20- 21:04]: Una terribile epidemia flagella la Scozia. Per contenere la malattie viene costruito, in corrispondenza del vallo di Adriano, un nuovo muro. Tuttavia, dopo trent’anni una fuga porta il virus a Londra. Pertanto, viene organizzata una spedizione in Scozia per scoprire se qualcuno è sopravvissuto al virus sviluppando gli anticorpi.