Casting in Sicilia, si cercano comparse dai 10 ai 60 anni: come partecipare

Si cercano comparse per un nuovo film che verrà girato in Sicilia: di seguito le informazioni utili su come partecipare.

Dopo il successo del cortometraggio pluripremiato “Negli occhi di un bambino”, disponibile su Rai Play e Rai Cinema, il regista Marco Ferrara, con l’aiuto della scrittrice e poetessa Angela Mori, si cimenta nella creazione di un nuovo film, di stampo sportivo-sociale, anche con la collaborazione della produzione eventi “Just Events” di Angelo Pappalardo.

Il film si chiama “The Winner” e per la sua produzione sono aperte le candidature per le comparse. I profili ricercati sono i seguenti:

un ragazzo di bella presenza e con il fisico sportivo, dai 20 ai 22 anni;

una donna di bella presenza, dai 30 ai 40 anni;

bambini di un’età compresa tra i 10 e i 14 anni (sportivi);

uomini e donne fino a 60 anni.

Per candidarsi bisogna inviare una mail, con foto allegata e recapito a sikanianetwork@virgilio.it, scrivendo come oggetto “Candidatura The Winner”. Facendo ciò si riceveranno informazioni aggiuntive riguardo il giorno, l’ora e la data dei casting.

Il film è una produzione Sikania Network e parla di un ex giocatore di calcio che conduce una nuova vita, afflitto tra alcol e depressione dopo la scomparsa della moglie a causa di un tumore. Così, l’uomo decide di dedicare la sua vita al figlio, abbandonando lo sport.