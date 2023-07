Maluma in concerto a Catania: data e orario dell’evento

Manca ormai poco al concerto di Maluma a Catania: tutte le informazioni in merito all'evento che si svolgerà nella città etnea.

È quasi arrivato il tempo del concerto di Maluma a Catania: Villa Bellini ospiterà il 5 luglio alle ore 21:30 uno dei tre concerti italiani della star latina, inserito nel Wave Summer Music, il Festival itinerante organizzato da Giuseppe Rapisarda Management. Il concerto di Villa Bellini fa parte anche del Catania Summer Fest, organizzato dal Comune di Catania.

Ad aprire il concerto saranno Angemi, Emma Muscat e Boro Boro. Complessivamente saranno più di tre ore di show live per una serata-evento che proietta il Wave Summer Music tra i Festival musicali più attesi dell’estate. Oltre 18 milioni di copie vendute nel mondo tra singoli e album, vincitore di un Latin Grammy Award e nove nomination, Maluma ha recentemente ricevuto 8 nomination al Premio Lo Nuestro: Pop – Male Artist Of The Year; Song Of The Year per il brano “Cada Quien” con Grupo Firme; The Perfect Mix Of The Year per “Cada Quien” con Grupo Firme; Tour Of The Year; Pop – Song Of The Year con “Sobrio”; Pop-Urban – Song Of The Year con “Mama Tetema” ft. Rayvanny; Urban – Album Of The Year con The Love & Sex Tape; Regional Mexican – Banda Song Of The Year per “Cada Quien” con Grupo Firme. L’ultimo album “The Love & Sex Tape” è stato nominato nella categoria Best Album Urbano ai Grammy Awards.

I biglietti sono ancora disponibili online su Ticketone e Ticketline e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket. I tagliandi saranno in vendita anche al botteghino di Villa Bellini nel pomeriggio del 5 luglio.