Damien Rice si esibirà a Catania: dove comprare i biglietti per il concerto

Damien Rice presto si esibirà in concerto a Catania: di seguito tutte le informazioni utili.

La voce intima e potente del cantautore irlandese Damien Rice, uno dei più grandi interpreti del nostro tempo, definito dal Guardian “il poeta con la chitarra”, inaugurerà domenica 2 luglio la stagione di concerti alla Villa Bellini di Catania. Uno straordinario avvio per il cartellone di grandi eventi che arricchisce il “Catania Summer Fest” promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Trantino.

Damien Rice a Catania

La tappa catanese è l’unica data siciliana del tour estivo dell’artista in Italia, il più esteso di sempre che coprirà l’intera penisola, partendo proprio dal capoluogo etneo domenica 2 luglio alla Villa Bellini (ore 21.00) per poi toccare le città di Caserta, Roma, Pescara, Venezia, Pistoia, Bologna e Brescia.

Damien Rice, ospite della nuova edizione di Sotto il Vulcano Fest, organizzato da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, non si esibisce nel nostro paese dal 2018 e ha scelto proprio la Sicilia e il Giardino Bellini per il suo concerto, che lo vedrà sul palco insieme a Silvia Perez Cruz cantante spagnola, già vincitrice del Premio Goya per il brano “No Te Puedo Encontrar” e che in Italia vanta una collaborazione con Tosca sul palco del Festival di Sanremo nella rivisitazione di “Piazza Grande” di Lucio Dalla.

Originario della County Kildare, in Irlanda, Damien Rice, per la sua natura nomade ha girato il mondo, imbracciando la chitarra e cantando per le strade. Dallo stile non convenzionale, preferisce improvvisare sul palco senza avere una setlist e ancora predilige viaggiare in barca a vela, come sta facendo adesso nel Mediterraneo, piuttosto che con un tour bus.

Il concerto: dove comprare i biglietti

Quanto all’ingresso al concerto ecco alcune specifiche: alle ore 17.00 è prevista la chiusura anticipata della villa Bellini; alle ore 19.00 aperture del botteghino con ingresso botteghino da via Argentina (da via Sant’Euplio), ingresso platea invece da via della Posta (via Sant’Euplio). Lo spettacolo inizierà alle ore 21:00. I biglietti sono disponibili su www.puntoeacapo.uno (circuito ciaotickets), punti vendita e al botteghino del concerto.