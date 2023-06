Damien Rice in concerto a Catania: data e orario dell’evento

Parte da Catania il tour italiano di Damien Rice che si esibirà nella città etnea nei prossimi giorni: la data e i dettagli dell'evento.

Damien Rice torna a cantare in Italia e la prima tappa del suo tour sarà proprio la città di Catania. Mancano ormai pochi giorni al concerto del noto cantautore irlandese nella città etnea. Infatti, Rice sarà ospite di Catania i primi giorni di luglio dove si esibirà per il suo pubblico siciliano e non solo.

Il concerto di Damien Rice aprirà la stagione degli eventi musicali alla Villa Bellini di Catania: l’evento si svolgerà il prossimo 2 luglio 2023, alle ore 21:00. Sono numerosissimi i fan del cantautore irlandese che attendono l’evento di domenica prossima e gli ultimi biglietti rimasti sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati.

Successivamente alla tappa etnea, che rientra nel programma del Catania Summer Fest, Damien Rice proseguirà il suo tour in altre città italiane. In particolare, le prossime tappe del tour saranno le seguenti: