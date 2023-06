Sicilia, avvistati squali lungo le coste: le zone

Continuano gli avvistamenti di verdesche e squali martello lungo le coste siciliane. Ecco in quali zone sono stati avvistati.

Sono stati diversi gli avvistamenti di squali che, nelle ultime settimane, hanno interessato particolarmente le coste siciliane.

Nei giorni scorsi, infatti, uno squalo azzurro si è avvicinato ad uomo che nuotava nel mare di Oliveri, in provincia di Messina, e a distanza di poche ore altri avvistamenti del genere hanno incuriosito i bagnanti delle spiagge di Fondachello, di Catania e di Casteldaccia, nel palermitano.

Le ultime pinne di squalo azzurro ad essere state viste avrebbero nuotato a largo di Santa Flavia ma non è da escludere che possa trattarsi dello stesso esemplare, o di uno appartenente ad un branco, che si è aggirato proprio a Casteldaccia, data la vicinanza dei due comuni.

La frequenza di tali avvistamenti si sta dunque facendo più frequente, e ciò potrebbe anche essere una buona notizia in merito alla conservazione di queste specie, ma gli esperti invitano sia alla calma che alla prudenza: gli squali azzurri e martello sono specie comuni e protette nel Mar Mediterraneo e non rappresentano un pericolo per l’uomo: ciononostante, è consigliabile mantenere una distanza di almeno 30 metri dall’animale ed evitare movimenti bruschi, nel caso in cui se ne intraveda uno a distanza ravvicinata.