Luciano Ligabue in concerto in Sicilia: data unica

Concerto di Ligabue a Messina, tappa unica in Sicilia: al PalaRescifina il 30 novembre. Biglietti disponibili dalle ore 11 del 29 giugno

Ligabue tornerà a cantare in Sicilia il 30 novembre 2023 a Messina, al PalaRescifina. “Si tratta della riapertura del PalaRescifina – comunica Federico Basile, sindaco di Messina – significativo risultato raggiunto da questa Amministrazione di rendere fruibile l’impianto sportivo da parte del pubblico in occasione di eventi importanti. È questa la nostra volontà di adeguare al meglio le strutture comunali per ospitare manifestazioni diverse dal contesto sportivo”.

Sarà possibile acquistare i biglietti su Ticketone.it a partire dalle ore 11 del 29 giugno. Per gli iscritti al “Bar Mario” i biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 10 di domani 28 giugno.

Il Tour

Segue la lista delle date e dei luoghi del Tour: