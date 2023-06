Alex Britti in tour sull’Isola: annunciate tre date in Sicilia

Alex Britti, noto cantautore e artista romano, ha annunciato tre date in Sicilia, per il suo nuovo tour: Alex Britti live 2023, in un mix di musica tra passato e presente.

Alex Britti torna in Sicilia con l’Alex Britti live 2023, sono tre i nuovi appuntamenti nelle piazze e nelle arene della Sicilia, per uno show molto sentito, in compagnia della sua solita chitarra.

Il nuovo tour di Alex Britti, prevede ben tre date sull’Isola, nello specifico si tratta di:

Palazzolo Acreide (SR), il 28 giugno;

Racalmuto (AG), l’11 luglio;

Messina il 12 luglio.

“Non vedo l’ora di tornare a suonare in tour, emozionare il pubblico e farlo cantare a squarciagola – sottolinea Britti -. Per questo ho pensato ai nuovi live come a una specie di “Best of” con tanti momenti diversi, da quelli più rock a quelli più blues. E come ogni festa che si rispetti saremo in tanti sul palco: la mia inseparabile chitarra, la batteria, il basso, le tastiere e le sequenze e il mio magico coro al femminile“.

Alex Britti, sarà accompagnato dalla sua band e porterà un live pieno di energia e molto coinvolgente, l’obbiettivo è quello di creare un mix tra la musica del passato e quella del presente, il pubblico che sarà presente durante il tour si farà trascinare a ritmo di blues e rock, che da sempre distinguono il grande repertorio dell’artista romano.