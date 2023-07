Damien Rice in concerto a Catania: la scaletta dell’evento

Di seguito una possibile scaletta di canzoni che il cantautore Damien Rice potrebbe seguire per il suo concerto.

Damien Rice torna in tour in Italia e la prima città in cui canterà sarà proprio Catania. Il noto cantautore irlandese si esibirà in città il 2 luglio, nello specifico alla Villa Bellini, dove aprirà la stagione dei molti eventi musicali previsti. L’evento inizierà alle ore 21:00 e gli ultimi biglietti rimasti sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati.

La scaletta del concerto

L’artista, caratterizzato da uno stile non convenzionale, preferisce improvvisare sul palco senza avere una setlist. Tuttavia, ecco una possibile scaletta basata sui concerti precedenti: