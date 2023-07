Catania, corre nudo in Corso Italia: l’inseguimento della Polizia [VIDEO]

Un uomo è stato inseguito dalla Polizia mentre correva nudo per corso Italia a Catania: avrebbe anche danneggiato delle auto.

È diventato virale sui social un video che riprende un uomo che corre nudo per il Corso Italia di Catania. I fatti risalirebbero al tardo pomeriggio di mercoledì, quando l’uomo avrebbe iniziato la sua corsa nudo per la nota via della città.

La Polizia ha inseguito l’uomo per fermarlo, anche perché avrebbe danneggiato anche delle auto parcheggiate nei dintorni rompendone i vetri. Nei video pubblicati sui social si vede l’uomo in corsa e l’inseguimento della Polizia, oltre alle auto danneggiate con i vetri dei finestrini rotti.