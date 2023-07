Catania, droga nascosta in comunità: arrestato 17enne

Un 17enne, ospite di una comunità, conservava droga presso la sua stanza in struttura. Arrestato dai carabinieri.

Droga nascosta nella stanza di un 17enne ospite in una struttura d’accoglienza. È quanto scoperto dai carabinieri del nucleo operativo di piazza Dante che hanno arrestato il giovane, un tunisino, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari si sono recati presso la comunità dopo aver acquisito alcune informazioni specifiche, comunicando al responsabile della struttura di dover effettuare alcune perquisizioni.

Il ragazzo ha cominciato a mostrare segni di agitazione alla vista dei carabinieri, negando di possedere sostanze stupefacenti. Tuttavia, sono stati rinvenuti dall’armadio e dallo zaino del ragazzo 3 involucri di hashish per un peso complessivo di oltre 90 grammi. Il 17enne è stato condotto nel centro di prima accoglienza di via Franchetti dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile che, poi, ne ha convalidato l’arresto disponendo per lui la misura cautelare del collocamento in comunità.