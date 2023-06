Scontro auto-moto in Sicilia: andavano al concerto di Vasco

Un nuovo incidente si è verificato sulle strade siciliane e ha coinvolto un'auto e una moto: nel sinistro due catanesi che andavano al concerto di Vasco.

Un nuovo incidente si è verificato nel corso del pomeriggio di ieri, coinvolgendo un’auto e una moto che si sono scontrate tra loro. Il sinistro è avvenuto a Palermo poco prima del concerto di Vasco Rossi: infatti, a bordo dell’auto si trovavano un padre e figlio catanesi diretti nel capoluogo siciliano per il concerto al Renzo Barbera. Tuttavia, i due si sono scontrati contro una moto nel tragitto verso il luogo dell’evento.

Per il centauro è stato necessario il trasferimento all’ospedale Villa Sofia di Palermo, in modo da essere affidato alle cure dei medici dopo l’incidente. In particolare, l’auto dei catanesi, presa a noleggio proprio a Catania per poter andare al concerto, ha impattato con la moto in viale Croce Rossa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e della sezione Infortunistica per effettuare gli opportuni rilievi e comprendere la dinamica dell’incidente. I due uomini a bordo dell’auto non hanno riportato ferite mentre, come anticipato, il centauro è rimasto ferito nell’impatto ed è stato condotto in ospedale.