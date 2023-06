Le sale da bingo presenti nella provincia di Catania

Il Bingo è un gioco molto simile alla Tombola, che in Italia ha sempre riscosso e continua a riscuotere un grande successo. Mentre le origini del bingo risalgono addirittura al 1530, quando viene ufficialmente istituita la primissima lotteria della storia, la prima versione del gioco fa la sua apparizione soltanto nel 1929. Quell’anno, infatti, fu un venditore di giocattoli americano, Edwin Lowe, a partecipare a “Beano”, una variante del gioco del Lotto in Georgia. Il nome di questa attività deriva dal termine anglosassone “bean”, che tradotto in italiano significa “fagiolo”. Questo perché i partecipanti al gioco erano chiamati a coprire i numeri presenti sulle loro cartelle proprio con dei fagioli secchi. Dopo aver vinto una partita, Lowe esclama per errore “Bingo”, che, apprezzato dai più, diventa il nome ufficiale del gioco che ancora oggi noi conosciamo.

Negli ultimi decenni, tuttavia, il gioco del Bingo, arrivando anche negli Stati Uniti, è stato caratterizzato da un’evoluzione che lo ha portato a cambiare rispetto all’inizio. Mentre prima sulle cartelle erano presenti 25 numeri, ad oggi il numero è stato ridotto e portato a 15. Negli USA l’estrazione coinvolge 75 numeri, in Italia invece, proprio come per la Tombola, siamo rimasti sui classici 90. L’avvento dell’online, ovviamente, ha portato il mondo del gioco e dell’intrattenimento a vivere una vera e propria rivoluzione. Negli ultimi anni, infatti, dalle sale fisiche si è poi passati alle piattaforme che offrono la possibilità di giocare con soldi veri a bingo online e alle diverse varianti disponibili. Ma le sale terrestri continuano a resistere e a piacere a chi di Bingo è appassionato o fan saltuario. In particolar modo a Catania.

Distribuzione delle Sale Bingo a Catania e Provincia

Nonostante l’avvento del digitale, le sale bingo continuano ad essere aperte in diversi punti del territorio nazionale. Roma e Napoli, rispettivamente con 22 e 20 sale fisiche, sono le città che ne contano di più. Alle spalle di Milano e Palermo, entrambe a quota 8, ci si piazza Catania, dove le sale bingo dal 2015 ad oggi sono 7. La Sala Bingo Bellini e la Sala Bingo Caronda, quest’ultima chiusa nel 2015 e riaperta successivamente, rientrano tra le più famose e recensite del territorio catanese, ma la più nota e più evoluta è senza ombra di dubbio la Sala Bingo America, che fornisce ai suoi clienti un’esperienza completamente innovativa dal punto di vista dell’intrattenimento. Le recensioni di chi l’ha visitata sono perlopiù positive anche grazie alla ristorazione e ai numerosi servizi presenti, che rendono gradevole la permanenza in sala. Oltre al bingo, la Sala America mette a disposizione dei suoi clienti anche altri tipi di attività, a partire dalle Slot fino ad arrivare alle Videolottery.

Numeri del gioco in Sicilia

Analizzando i numeri relativi all’ultimo biennio, possiamo vedere come in Sicilia, in maniera molto più netta rispetto ad altre regioni italiane, si sia registrato un vistoso calo per quanto concerne il gioco al tavolo nelle sale fisiche a fronte dello sviluppo di quello online. Nel territorio siciliano la Raccolta è stata caratterizzata da una diminuzione di incassi piuttosto evidente, tanto che non si arriva a toccare la quota di 4 milioni di euro che aveva contraddistinto il biennio precedente a questo. In particolar modo il 2019, infatti, aveva visto un incremento vertiginoso dei numeri del settore dei giochi da Nord a Sud della nostra Penisola. Per quanto concerne la provincia nella quale è stato registrato il tasso d’interesse più alto relativamente al gioco, questa è stata senza ombra di dubbio Palermo, che con una spesa complessiva superiore ai 2 miliardi di euro ha di gran lunga superato anche Catania.

A proposito di ciò che dicevamo prima, quasi il 75% della spesa deriva dal gioco online. Se ci spostiamo sull’attività delle sale fisiche, vediamo come la sola Lombardia disponga dello stesso numero di apparecchi VLT di cui dispone l’intero sud Italia. A tal proposito, infatti, la Sicilia al termine del 2021, come riportato anche dai dati del Libro Blu ADM, ha registrato la presenza di soli 264 apparecchi VLT. Il primato che detiene la regione siciliana è quello inerente alle sale bingo presenti sul territorio, che sono più di tutte quelle che si trovano nelle altre regioni italiane (28).