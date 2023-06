Sicilia, auto in fiamme in autostrada: disagi alla circolazione

Auto in fiamme su un'autostrada siciliana, disagi al traffico: le forze dell'ordine sono al lavoro per capire la dinamica dell'incidente.

Una vettura è andata in fiamme sull‘autostrada Siracusa-Catania nel corso della mattinata causando alcuni disagi al traffico. È successo questa mattina, intorno alle 7, quando un’auto è andata in fiamme sull’arteria che collega la città etnea con quella di Siracusa, nello specifico all’altezza dello svincolo di Augusta. Il conducente è illeso: fortunatamente è riuscito a fuggire dalla vettura prima che l’auto venisse completamente divorata dalle fiamme.

Si indaga per capire come si sia sviluppato l’incendio: le ipotesi sono quelle di un corto circuito o di un problema al motore. Secondo quanto riportato, l’incidente ha provocato alcuni disagi al traffico, anche considerando la necessità di far intervenire i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Sarebbe stato lo stesso conducente ad allertare i soccorsi, anche se della macchina non sarebbe rimasto nulla. Nel frattempo, la Polizia stradale è al lavoro per comprendere la causa dell’incendio.