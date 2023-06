Caldo in Sicilia, diramata allerta per rischio incendi: l’avviso

La Protezione Civile ha diramato uno stato di preallerta arancione in tutta la Sicilia per rischio incendi a causa delle elevate temperature.

La Protezione civile ha segnalato un avviso di preallerta arancione per la giornata odierna, 21 giugno, per rischio incendi in tutta la Sicilia. Tale avviso poiché a causa delle elevate temperatura gli incendi potrebbero essere frequenti e dunque bisogna prestare massima attenzione e rispettare anche le regole per evitare anche di causarli.