Malore alla spiaggia della Scala dei Turchi: morta turista

La donna si era sentita male mentre si trovava alla Scala dei Turchi ed era stata ricoverata all'ospedale ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Lo scorso lunedì una turista romana è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo aver avuto un malore mentre si trovava alla Scala dei Turchi di Realmonte. Secondo quanto riportato, la donna ha avuto un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava sulla spiaggia bianca nell’Agrigentino. I funerali della turista, 41enne, si svolgeranno sabato a Roma una volta trasferita la salma.

La donna si trovava in vacanza in Sicilia con il fratello, nell’Agrigentino. Quando la vittima ha avuto il malore era sulla spiaggia della Scala dei Turchi a prendere il sole. Le sue condizioni sono apparse subito disperate ai medici: tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario e l’intervento dell’elisoccorso per trasferire la donna all’ospedale di Agrigento non hanno potuto salvare la vita alla donna.