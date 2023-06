Pacco sospetto sotto casa del governatore Schifani: indagini in corso

Un pacco sospetto è stato trovato sotto casa del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani: indagini in corso.

I fatti risalgono alla scorsa settimana anche se la notizia è stata diramata in data odierna. Secondo quanto riportato, un pacco sospetto è stato trovato sotto casa del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. A lanciare l’allarme è stata la scorta del governatore, di ritorno dai funerali di Silvio Berlusconi.

Le indagini sono ancora in corso per comprendere come si sono svolti i fatti. Necessario l’intervento degli agenti della Polizia Scientifica e degli artificieri, i quali hanno fatto brillare il pacco, che appariva sigillato con lo scotch da imballaggio. Secondo quanto riportato, all’intern del pacco c’erano decine di bottiglie di plastica schiacciate e poi imballate con lo scotch.

Al lavoro gli inquirenti per capire se questo evento rappresenti un avvertimento al presidente della Regione Schifani, il quale non ancora commentato l’accaduto.