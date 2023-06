Tensione all’Ars, Scarpinato: “Mai ricevuto minacce da Schifani”

"Mai ricevuto minacce da Schifani": l'intervento dell'assessore Scarpianto sulle recenti tensioni all'Ars dopo le affermazioni di De Luca.

“Non ho mai ricevuto minacce dal presidente Schifani con il quale stiamo lavorando in piena sintonia e totale sinergia per il bene della Sicilia e per andare incontro alle legittime istanze manifestate non soltanto dal Comune di Taormina, ma da tutti i centri siciliani nei quali ricadono parchi e siti archeologici”. Questa la dichiarazione dell’assessore regionale ai Beni Culturali, Francesco Paolo Scarpinato in merito alle tensioni che si stanno sviluppano all’Ars.

In particolare, la questione riguarda la normativa della gestione dei parchi archeologici e la necessità dell’intervento di Scarpinato è dovuta anche alle recenti dichiarazioni del sindaco di Taormina Cateno De Luca.

“Al sindaco Cateno De Luca, fin dal nostro primo incontro, ho dato piena disponibilità a lavorare a un protocollo che contempli le esigenze relative a questioni attinenti l’ordine pubblico e il decoro urbano, con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti – ha poi concluso Scarpinato –. Insieme al Governo regionale siamo al fianco di tutti i sindaci per risolvere le problematiche relative agli enti locali“.