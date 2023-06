Pagamento pensioni luglio 2023: di seguito il calendario diffuso da Poste Italiane per il ritiro della propria somma spettante.

Come ogni mese Poste Italiane pubblica il calendario per il ritiro delle pensioni. Di seguito il calendario e tutte le info utili da tenere a mente.

Pagamento pensioni luglio 2023: il calendario

Quando arriveranno gli attesissimi assegni di Pensione di Luglio 2023? Un mese davvero molto importante per tanti pensionati in quanto si potrà ricevere sia la 14esima mensilità che l’aumento sulle Pensione minime.

Ma proseguiamo per grado: vediamo per prima cosa, quale Calendario sarà osservato da Poste Italiane e Banche, per il pagamento in sede delle Pensioni Inps di Luglio 2023.

Considerando l’uscita dallo Stato di Emergenza a partire dal 31 Marzo 2023 e con i nuovi allentamenti messi in atto dal primo Maggio 2022, è facile intuire come il nuovo accredito delle Pensioni Inps, avverrà senza alcun Anticipo anche nel mese di Luglio 2023.

I pensionati potranno dunque ritirare le pensioni di Luglio presso Poste Italiane a partire da Sabato 1° Luglio 2023.

In Banca invece, si dovrà attendere sino a lunedì 3 Luglio. Di fatti come è noto, le Banche non predispongono i pagamenti allo sportello di sabato, ma chi ha un conto con funzionalità home-banking, potrebbe trovare la cifra già dal giorno uno del mese di Luglio.

Poste Italiane ricorda anche che i cittadini con età pari o superiore a 75 anni possono richiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro all’arma dei Carabinieri.

14esima e aumenti

La quattordicesima INPS spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età e con un reddito complessivo fino a un massimo di 2 volte, il trattamento minimo annuo. È riconosciuta a tutti coloro che hanno ricevuto una pensione dall’assicurazione generale obbligatoria (Ago) o con forme sostitutive. In particolare hanno diritto alla somma aggiuntiva della quattordicesima, i pensionati titolari di:

pensione di vecchiaia;

ex pensione di anzianità;

nuova pensione anticipata;

pensione di invalidità ordinaria (IO) e inabilità;

pensione ai superstiti.

La somma aggiuntiva ai pensionati, purtroppo non spetta, per coloro che ricevono una pensione: