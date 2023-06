Bonus pedaggi autostradali: chi può richiederlo

In arrivo bonus pedaggi autostradali che sostanzialmente consiste in un rimborso die pedaggi pagati in precedenza. Ecco tutte le info.

Partite le domande per richiedere il bonus pedaggi, il contributo destinato agli autotrasportatori che prevede un rimborso fino al 13% del costo dei transiti autostradali effettuati nel 2022. La prima fase l’invio delle richieste è scattata il 5 giugno, ma chi è interessato ad ottenere l’indennizzo deve prestare attenzione alle date: la finestra per la prenotazione della domanda è limitata fino alle 14 dell’11 giugno. Successivamente avrà inizio la fase della vera e propria compilazione e dell’invio, dal 26 giugno al 21 luglio.

Bonus pedaggi autostradali: come ottenere il rimborso

La procedura è stata comunicata dal Ministero dei Trasporti, in seguito al via libera sullo stanziamento da 140 milioni di euro per finanziare il bonus pedaggi relativo al 2022, che sarà finanziato con ulteriori 148 milioni anche nel 2023.

La domanda deve essere presentata registrandosi sul portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori l’apposito servizio “Pedaggi”. Senza la prenotazione non sarà possibile procedere con l’inserimento dei dati e l’invio della richiesta a partire dalle 9.00 del 26 giugno 2023 e fino alle ore 14.00 del 21 luglio 2023.

I requisiti

Il bonus pedaggi è destinato alle imprese, cooperative a proprietà indivisa, consorzi, società consortili e da raggruppamenti che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, per le tratte percorse nell’arco del 2022 con mezzi di proprietà, o posseduti a titolo di disponibilità, di classe ecologica Euro 5, Euro 6 o superiore oppure ad alimentazione alternativa o elettrica. (qui tutto ciò che c’è da sapere per l’invio di un altro bonus in partenza da giugno, rivolto alle aziende del Mezzogiorno).

Nello specifico il rimborso è diretto ali autotrasportatori che rispettano i seguenti requisiti, che avevamo anticipato qui spiegando come fare domanda per il bonus pedaggi: