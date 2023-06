Reddito di cittadinanza: chi lo perderà da luglio

Reddito di cittadinanza: da luglio ci saranno ulteriori modifiche e molti dei possessori non lo riceveranno più. Ecco le ultime notizie a riguardo.

Luglio 2023 sarà la data ultima per alcune famiglie che ricevono il reddito di cittadinanza. Infatti, a partire da tale data molti possessori del reddito di cittadinanza non lo riceveranno più. Ma non per tutte: è bene chiarire, infatti, che la data in cui il Reddito di cittadinanza verrà tolto non sarà uguale per tutti: in alcuni casi sarà luglio, mentre per altri potrà essere anche agosto, settembre e così via. Fino ad arrivare a gennaio 2024, quando il Reddito di cittadinanza verrà tolto anche alle ultime famiglie che ancora ne beneficiano in quanto verrà definitivamente cancellato.

Reddito di cittadinanza: chi lo prenderà dopo luglio

Come prima cosa bisogna fare chiarezza su cosa ha stabilito la legge di Bilancio 2023, con la quale appunto è stata disposta la stretta al Reddito di cittadinanza.

Nel dettaglio, qui è stato stabilito che – al netto del rispetto dei requisiti nonché della scadenza dei 18 mesi continuativi – nel 2023 il Reddito di cittadinanza può essere percepito per un massimo di 7 mensilità, con le dovute eccezioni di cui parleremo di seguito.

Tuttavia non lo perderanno le seguenti categorie: