Sicilia, dramma in mare: 19enne si tuffa e rischia la paralisi

Il ragazzo, a seguito di un tuffo, ha riportato la rottura della colonna vertebrale.

Un ragazzo di 19 anni di Trapani rischia la paralisi per via delle numerose lesioni procurate a seguito di un tuffo in mare. Il giovane si ritrova in ospedale in condizioni gravi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo si è tuffato in acqua finendo però sul fondale marino, riportando varie fratture, tra cui una alla colonna vertebrale. Proprio per questo il giovane rischia di rimanere paralizzato.

Dopo la segnalazione del drammatico evento, è intervenuto immediatamente l’elisoccorso con il personale del 118, per trasferire il 19enne presso l’ospedale Civico di Palermo. Il ragazzo si trova in prognosi riservata.