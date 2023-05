Elezioni amministrative 2023, affluenza in calo: i dati a Catania e negli altri comuni

Elezioni amministrative 2023: affluenza che presenta un forte calo rispetto alla precedente tornata elettorale. Ecco i dati dell'ultima rivelazione a Catania e nel resto dell'Isola.

Elezioni amministrative 2023: si sono aperti ieri i seggi nel capoluogo etneo e in altri comuni per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consigli comunale, e si voterà anche oggi fino alle ore 15. Non tutti i siciliani, tuttavia, si sono fatti trovare pronti. L’affluenza presenta, infatti, un forte calo rispetto alla precedente elezione.

Nell’ultima rivelazione, quella delle 23:30, a Catania si è registrata un’affluenza del 39,89%, nonché il 13,24% in meno rispetto alla scorsa tornata elettorale.

Calo che si è registrato anche nei comuni della provincia di Catania che sono al voto. Tra questi, spicca Viagrande con il -19,91% e Mascalucia con il -15,14%. Nel resto dei comuni, il calo si mantiene tra il 9% e il 15%, a differenza dei comuni di San Cono e di Maletto, facilitati dal minor numero di abitanti, con un calo rispettivamente del -6,06% e del -5,58%.

Situazione analoga per quanto riguarda il voto negli altri capoluoghi di provincia siciliani alle urne: a Ragusa l’affluenza è del 43,31% con -14,91, a Siracusa il 42,40% con -12,90 e a Trapani il 42,89%, 16,27% in meno rispetto allo scorso voto.

La prossima, e ultima, rivelazione sui dati relativi all’affluenza sarà resa nota alle 15:30, dopo la chiusura dei seggi elettorali.