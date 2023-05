Elezioni amministrative 2023: a Ragusa eletto Cassì con oltre il 60%

Elezioni amministrative 2023, arrivano i risultati anche per il Comune di Ragusa: Cassì è stato confermato come sindaco della città iblea.

Proseguono gli scrutini nelle varie città siciliane che sono andate al voto il 28 e il 29 maggio 2023: se in alcuni comuni si andrà al ballottaggio, in altri il risultato è già più che evidente. Questo è il caso della città di Catania, dove la vittoria di Trantino è da subito apparsa netta a spoglio ancora in corso.

Tuttavia, anche a Ragusa il risultato è ben chiaro: il sindaco uscente Peppe Cassì sarà confermato come primo cittadino del comune ibleo. Infatti, nonostante lo spoglio dei voti sia ancora in corso anche a Ragusa, con 34 sezioni scrutinate su 71 totali, la vittoria di Cassì è ormai certa.

Con la fotografia attuale, il candidato Giuseppe “Peppe” Cassì ha ottenuto oltre il 60% delle preferenze. A seguirlo si trovano gli altri tre candidati, rispettivamente nell’ordine riportato: Riccardo Schininà, che ha ottenuto quasi il 20%, Giovanni Cultrera (9,78%) e Sergio Firrincieli (7,94%).