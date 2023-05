IN DIRETTA – Elezioni Catania 2023: vittoria schiacciante per Trantino

Elezioni Catania 2023: di seguito in diretta l'aggiornamento degli scrutini dei seggi per scegliere sindaco, consiglieri comunali e di circoscrizione di Catania.

Elezioni Catania 2023: si sono chiusi alle ore 15.00 di oggi, 29 maggio 2023, i seggi per scegliere sindaco, consiglieri comunali e di circoscrizione di Catania.

Le sezioni elettorali sono 336, le quali hanno ospitato, a partire dalle 7.00 di ieri mattina, i votanti. In tutto, gli aventi diritto ad esprimere le proprie preferenze sono 261.109. Sette i candidati a sindaco e 19 le liste: Maurizio Caserta, Vincenzo Drago, Giuseppe Giuffrida, Giuseppe Lipera, Gabriele Savoca, Enrico Trantino, Lanfranco Zappalà. Di seguito gli aggiornamenti sugli scrutini.

Ore 21.15: Ancora in corso lo spoglio per la città di Catania, con solo 32 sezioni pervenute su 336. Al momento, stando ai dati resi noti dal Comune di Catania, Enrico Trantino è il primo candidato con il 64% (5.560 voti), seguito da Maurizio Caserta con 2.281 voti (26,25%). A seguire, con netto distacco, gli altri candidati a sindaco: 373 voti per Gabriele Savoca (4,29%), Lanfranco Zappalà con il 2,23% (194 voti), 173 voti per Giuseppe “Peppino” Lipera (1,99%), Giuseppe Giuffrida con 82 voti (0,94%) e Vincenzo Drago con lo 0,29% (25 voti).

Ore 20.00: Le preferenze per Trantino sono evidenti. “La schiacciante vittoria di Enrico Trantino a Catania riconsegna la guida della città al centrodestra – scrive su Facebook il ministro per la Protezione civile le Politiche del mare, Nello Musumeci -. Lo stesso risultato, raggiunto in tutta Italia, conferma il generale gradimento della linea del governo da parte degli italiani. Ad Enrico Trantino le mie più sincere congratulazioni, ai candidati al Consiglio comunale un grande in bocca al lupo“.

Ore 18.30: Online i primi dati riguardanti le preferenze dei votanti sui 7 candidati a sindaco. Su 4 sezioni pervenute, in testa, per ora, Enrico Trantino, con 38 voti, cioè il 69.09%. A seguire Maurizio Caserta, con 12 voti (21.82%). A pari merito Lanfranco Zappalà e Gabriele Savoca, entrambi con 2 voti (3.64%). Giuseppe Lipera, invece, ha 1 punto (1.82%). Gli altri candidati, al momento, non hanno ricevuto voti.

Ore 17.27: Sono adesso pervenute tutte le sezioni: 336 su 336. Gli uomini votanti sono 66.342 su 122.956 iscritti (53.96%), mentre le donne sono 71.588 su 138.153 (51.82%). In tutto, dunque, sono 137.930 le persone che hanno votato a queste elezioni Catania 2023, su un totale di 261.109 iscritti (52.82%). Si aspettano adesso i dati sulle preferenze espresse dai votanti.

Ore 16.30: Adesso, le sezioni pervenute sono adesso 293 su 336. Gli uomini votanti sono 57.501 (41.62%), mentre le donne sono 61.796 (50.26%). Per ora, sarebbero 119.297 le persone ad aver votato (45.69%). Continua a non esserci ancora nessun dato riguardante le preferenze.

Ore 15.30: Arrivano i primi dati dello spoglio, riguardanti l’affluenza. Al momento, le sezioni pervenute sono 66 su 336. Gli uomini votanti sono 12.801 su 122.741 iscritti (10.43%), mentre le donne sono 13.964 su 137.679 (10.14%). La percentuale totale dei votanti, secondo questi primi dati, è dunque del 10.28%. Ancora nessun dato riguardante le preferenze.