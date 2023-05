Catania, Ospedale Cannizzaro: attivato ambulatorio di Terapia del Dolore

In occasione della "Giornata Nazionale del Sollievo", l'ospedale Cannizzaro di Catania ha attivato un ambulatorio per la Terapia del Dolore: orari e informazioni.

In occasione della “Giornata Nazionale del Sollievo”, che si celebra ogni anno il 28 maggio, l’Ospedale Cannizzaro di Catania ha reso noto di aver attivato un ambulatorio di Terapia del Dolore​ per il trattamento di patologie acute e croniche. In particolare, l’ambulatorio rientra nell’ambito dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione per fornire prestazioni per il trattamento del dolore acuto e cronico e consulenza antalgica.

La Giornata nazionale del Sollievo nasce su iniziativa del Ministero della Salute, della Fondazione delle Regioni e delle Province Autonome, della Fondazione Nazionale “Gigi Ghirotti” e con la collaborazione di Federsanità e mira a “rompere il silenzio sul tabù del dolore, focalizzandosi sul sollievo in ogni sua dimensione”, con l’invito alle Aziende ospedaliere a realizzare iniziative sul tema.

“Il dolore è una patologia invalidante e come tale deve essere trattato perché può determinare una disabilità e comunque comportare una ridotta qualità di vita – ha dichiarato la responsabile dott.ssa Cristiana Quattrone, anestesista rianimatore –. Nell’ambulatorio ci occupiamo del dolore acuto e cronico in ogni sua forma, con personale specializzato e in locali rimodulati e rinnovati grazie alla disponibilità della Direzione aziendale, che per questo ringraziamo”.

L’Ambulatorio di Terapia del Dolore dell’Ospedale Cannizzaro prevederà il supporto di un’équipe medico-infermieristica che ha maturato lunga esperienza in Anestesia e Rianimazione e che tratterà tutte le patologie dolorose che vanno dai dolori articolari alle lombalgie, dall’emicrania cronica all’osteoartrite, dalla fibromialgia al dolore muscolo-scheletrico, neuropatico, pelvico etc. Le varie patologie sono gestite ambulatorialmente e in regime di ricovero (Day Hospital, Day Service, Day Surgery, ricovero ordinario), secondo il trattamento terapeutico applicato che contempla varie tecniche.

Per accedere alle prestazioni di Terapia del dolore, è necessario possedere l’impegnativa del medico curante per Visita anestesiologica, con la quale sarà possibile procedere alla prenotazione chiamando il numero 0957264932. L’ambulatorio, sito al piano -1 dell’edificio S, è aperto martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 14.00.