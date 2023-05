Casting Sicilia per la serie TV Netflix “Il Gattopardo”: come partecipare

La produzione della serie TV Netflix "Il Gattopardo" cerca adulti e bambini in Sicilia per dei nuovi casting: ecco come partecipare.

Nuova opportunità per chi vuole fare esperienza nel settore cinematografico: sono aperti i casting per la serie Netflix “Il Gattopardo” che verrà girato in estate in Sicilia. I casting saranno solo online e saranno riservati a chi non ha partecipato alle scorse selezioni avvenute in precedenza, ai residenti di Catania e comuni limitrofi.

I requisiti per partecipare

Si attende ancora il primo ciak, ma nel frattempo la Indiana Production e Moonage Pictures cercano bambini, bambine e adulti dai 18 agli 80 anni che verranno coinvolti nel progetto delle riprese nelle città di Catania e Siracusa.

Nello specifico la produzione cerca uomini e donne tra i 18 e gli 80 anni e bambini tra i 2 e i 13 anni residenti presso le città di Catania e Siracusa, per gli uomini si richiede un’altezza compresa tra 1,78 e 1,98 cm con capelli pettinabili, barba o baffi.

Per le donne è richiesta un’altezza compresa tra 1,70 e 1,95 cm con capelli lunghi o di media lunghezza, naturali quindi non tinti o decolorati con meches.

Come mandare la candidatura

Chiunque sia interessato ad entrare nel meraviglioso mondo del cinema e delle serie tv, può inviare una mail all’indirizzo: casting.serietvsicilia@gmail.com per gli adulti e all’indirizzo casting.genericiminori@gmail.com.

Nella mail devono essere inseriti i seguenti dati: