Stasera in TV: in onda “Piero Angela – Un viaggio lungo una vita” e “Terminator”

Cinema Catania troppo affollati o troppo difficili da raggiungere? Nessuna paura, la redazione vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in tv.

Ulisse il piacere della scoperta- Un viaggio lungo una vita [Rai 1, ore 21:30]: Alberto Angela in questa puntata, vuole ripercorrere il percorso lungo 70 anni di suo padre, Piero tra i progressi della storia e della scienza.

Greta [Rai 1, ore 21:20]: La giovane Frances subisce la perdita della madre, ma conosce Greta una vedova solitaria ma benestante, tra le due nasce un legame morboso.

Terminator [Rai Movie, ore 21:10]: Un robot assassino ma da sembianze umane viene inviato dal futuro, per uccidere una donna, destinata a diventare la madre del futuro capo della resistenza umana in un futuro prossimo.

Il caso Pantani [Rai 1, ore 21:30]: Il film racconta la storia di Pantani, a partire dall’accusa di doping del 1999 fino alla morte avvenuta il 14 febbraio 2004.