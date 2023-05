Netflix, film e serie tv in uscita a giugno 2023: i titoli da non perdere

Netflix ha annunciato tutte le serie tv e i film in uscita a giugno 2023. Di seguito i titoli da non perdere consigliati dalla redazione di LiveUnict.

Come ogni mese, Netflix annuncia le serie tv e i film in uscita per il mese successivo. Quindi anche adesso, la nota piattaforma di streaming ha annunciato i titoli più interessanti da non perdere per nessuna ragione.

Serie tv in uscita a giugno 2023

1 giugno 2023: I tre giorni dopo la fine (stagione 1);

2 giugno 2023: Manifest (stagione 4 – parte 2), Vortex: crimini dal passato (stagione 1), Scoop (stagione 1), Valeria (stagione 3);

(7 giugno); 8 giugno 2023: Barracuda Queens (stagione 1), Non Ho Mai… (stagione 4);

21 giugno 2023: Madre de alquiler (stagione 1);

22 giugno 2023: Divorziamo! (stagione 1), Il cane che dorme (stagione 1);