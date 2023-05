Sicilia ancora una volta set cinematografico: è il turno di Alessandro Siani

La nuova commedia di Alessandro Siani, attore campano, sarà girata in Sicilia.

La Sicilia ultimamente è sempre più scelta come set cinematografico. Dopo le diverse serie tv, spot pubblicitari e film, adesso è il turno di Alessandro Siani.

Sarà infatti Milazzo il luogo in cui verrà girato il nuovo film dell’attore. Si tratta di “Succede anche nelle migliori famiglie”, la nuova commedia, scritta a quattro mani con Gianluca Ansanelli, che ha da sfondo principalmente il Messinese per le riprese esterne. Per quelle interne, invece, è stata scelta Roma.

Il film sarà distribuito da 01 Distribution (Rai) e le sue riprese inizieranno nel mese di giugno. Uscirà nelle sale cinematografiche l’1 gennaio del 2024.

Secondo alcune indiscrezioni, Milazzo avrebbe battuto nella scelta un altro comune siciliano, Giardini Naxos. Inoltre, pare che a fare da set alle riprese sia una villa di Capo Milazzo, trasformata ormai da anni in una sala ricevimenti molto gettonata.