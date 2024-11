Un tragico incidente con il parapendio si è verificato nel primo pomeriggio a Milazzo (Messina), sul lungomare di Ponente. Un uomo ha perso la vita per un arresto cardiaco dopo la caduta, mentre la figlia trentenne è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Messina.

La dinamica dell’incidente

Intorno alle 14, una raffica di vento improvvisa ha fatto perdere il controllo del parapendio su cui si trovavano un padre e sua figlia. Il mezzo si è schiantato contro una vecchia struttura metallica dell’ex discoteca “le Cupole” provocando una caduta violenta.

I vigili del fuoco, accorsi sul luogo, hanno messo in sicurezza i due feriti e li hanno affidati alle cure dei sanitari. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Milazzo, dove inizialmente le sue condizioni non sembravano gravi. Tuttavia, è stato colpito da un arresto cardiaco poco dopo il ricovero e non è sopravvissuto, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

Le condizioni della figlia

La figlia, gravemente ferita agli arti, è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso al Policlinico di Messina. Durante l’impatto, ha riportato lesioni multiple, tra cui un profondo taglio al piede destro. I medici stanno lavorando per evitarle l’amputazione e la giovane resta sotto stretta osservazione in prognosi riservata.