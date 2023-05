Dolce&Gabbana cerca comparse per uno spot in Sicilia: come candidarsi

Dolce&Gabbana ha aperto i casting per partecipare alle riprese di un nuovo spot pubblicitario: ecco come candidarsi.

Dolce&Gabbana ha aperto i casting per partecipare alle riprese di una nuova pubblicità in Sicilia. In particolare, si cercano minori e ragazze.

Lo spot pubblicitario sarà girato a Palermo e in Sicilia, nel periodo che va dal 19 al 23 giugno 2023.

Le figure ricercate

Si selezionano candidati in possesso delle seguenti caratteristiche:

Bambine e bambini

di età compresa tra i 9 e gli 11 anni;

esclusivamente di Palermo.

Ragazze

tra i 25 ed i 35 anni;

alte almeno 170 cm;

provenienti dall’intera regione Sicilia.

Come candidarsi

Le candidature al provino per lo spot di Dolce&Gabbana devono essere inviate al seguente recapito e-mail: dgcasting2023@gmail.com.

Nel testo bisognerà inserire i seguenti dati personali:

nome e cognome;

età;

misure abiti;

contatto telefonico;

in allegato, 3 foto recenti.

I minorenni devono essere candidati dai genitori o tutori legali.